Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением
2025-11-01T00:25+0300
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в субботу поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их эффективную работу на благо России.
"Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости", - сказал глава государств в видеообращении ко Дню судебного пристава.
День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Праздник учрежден указом президента России в 2009 году.
