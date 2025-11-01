https://1prime.ru/20251101/pristavy-864114112.html

Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением

Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением - 01.11.2025, ПРАЙМ

Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением

Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T00:25+0300

2025-11-01T00:25+0300

2025-11-01T00:25+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864114112.jpg?1761945918

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в субботу поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их эффективную работу на благо России. "Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости", - сказал глава государств в видеообращении ко Дню судебного пристава. День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Праздник учрежден указом президента России в 2009 году.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин