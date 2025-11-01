Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: судебные приставы должны действовать корректно и с уважением - 01.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в субботу поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их эффективную работу на благо России. "Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости", - сказал глава государств в видеообращении ко Дню судебного пристава. День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Праздник учрежден указом президента России в 2009 году.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Судебные приставы России в любых жизненных ситуациях должны действовать корректно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в субботу поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, отметив их эффективную работу на благо России.
"Подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно, с уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание всегда быть на стороне закона и справедливости", - сказал глава государств в видеообращении ко Дню судебного пристава.
День судебного пристава отмечается в России ежегодно 1 ноября. Праздник учрежден указом президента России в 2009 году.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
