В половине аэропортов США не хватает авиадиспетчеров - 01.11.2025, ПРАЙМ
В половине аэропортов США не хватает авиадиспетчеров
В половине аэропортов США не хватает авиадиспетчеров - 01.11.2025, ПРАЙМ
В половине аэропортов США не хватает авиадиспетчеров
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в субботу, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T05:29+0300
2025-11-01T05:29+0300
бизнес
сша
нью-йорк
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864115794.jpg?1761964157
ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в субботу, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения работы правительства. "В настоящее время половина из наших основных 30 объектов испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на объектах в районе Нью-Йорка. После 31 дня без зарплаты авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Министр транспорта США Шон Даффи в четверг предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Из-за того, что авиадиспетчеры сейчас не получают зарплату, они могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
нью-йорк
бизнес, сша, нью-йорк, дональд трамп
Бизнес, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп
05:29 01.11.2025
 
В половине аэропортов США не хватает авиадиспетчеров

Авиадиспетчеров не хватает в половине аэропортов США из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 1 ноя - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило в субботу, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения работы правительства.
"В настоящее время половина из наших основных 30 объектов испытывает нехватку персонала, и почти 80% авиадиспетчеров отсутствуют на объектах в районе Нью-Йорка. После 31 дня без зарплаты авиадиспетчеры испытывают огромный стресс и усталость", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Министр транспорта США Шон Даффи в четверг предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Из-за того, что авиадиспетчеры сейчас не получают зарплату, они могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
 
БизнесСШАНью-ЙоркДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала