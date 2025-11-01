Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почему не в окопе?": в США задали вопрос Зеленскому - 01.11.2025
"Почему не в окопе?": в США задали вопрос Зеленскому
"Почему не в окопе?": в США задали вопрос Зеленскому - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Почему не в окопе?": в США задали вопрос Зеленскому
По словам отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский теряет доверие населения из-за принудительной мобилизации и самоуправства... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T07:14+0300
2025-11-01T07:14+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. По словам отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский теряет доверие населения из-за принудительной мобилизации и самоуправства сотрудников военных комиссариатов, о чем он заявил на своём YouTube-канале. "Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе", — сказал он. Эксперт отмечает, что у многих жителей Украины возникает непонимание по поводу того, почему Зеленский выбирает отправлять на фронт все больше молодых людей, оставляя в стороне сотрудников военкоматов. "Почему Вы (Зеленский. — Прим. Ред.) не берете таких героев и храбрецов, как эти ребята (Сотрудники ТЦК — Прим. Ред.)? Почему не отправляете их на смерть, как остальных?" — задал вопрос Дэвис. В интернете широко распространяются видеозаписи насильственной мобилизации, на которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу. Мужчины призывного возраста всеми способами избегают службы: нелегально покидают страну, устраивают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают выхода на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения, совершаемые работниками военкоматов, стали массовыми. Он упомянул, что сотрудники комиссариатов не только превышают свои полномочия, но и наносят телесные повреждения людям, а также провоцируют ДТП для остановки граждан.
сша
украина
общество , мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
07:14 01.11.2025
 
"Почему не в окопе?": в США задали вопрос Зеленскому

Дэвис: Зеленский теряет поддержку украинцев из-за произвола ТЦК

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. По словам отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский теряет доверие населения из-за принудительной мобилизации и самоуправства сотрудников военных комиссариатов, о чем он заявил на своём YouTube-канале.
"Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе", — сказал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Эксперт отмечает, что у многих жителей Украины возникает непонимание по поводу того, почему Зеленский выбирает отправлять на фронт все больше молодых людей, оставляя в стороне сотрудников военкоматов.
"Почему Вы (Зеленский. — Прим. Ред.) не берете таких героев и храбрецов, как эти ребята (Сотрудники ТЦК — Прим. Ред.)? Почему не отправляете их на смерть, как остальных?" — задал вопрос Дэвис.
В интернете широко распространяются видеозаписи насильственной мобилизации, на которых видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу. Мужчины призывного возраста всеми способами избегают службы: нелегально покидают страну, устраивают поджоги военкоматов, скрываются в домах и избегают выхода на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения, совершаемые работниками военкоматов, стали массовыми. Он упомянул, что сотрудники комиссариатов не только превышают свои полномочия, но и наносят телесные повреждения людям, а также провоцируют ДТП для остановки граждан.
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
