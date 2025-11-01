Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/vlasti-864115431.html
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА - 01.11.2025, ПРАЙМ
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА
Власти Приморья ввели запрет на опубликование и распространение в СМИ и соцсетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников, сообщает краевое... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T04:41+0300
2025-11-01T04:41+0300
общество
приморье
приморский край
рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864115431.jpg?1761961264
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья ввели запрет на опубликование и распространение в СМИ и соцсетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников, сообщает краевое правительство. "Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", - говорится в сообщении. Также запрет касается информации о местах расположения, дислокации военных объектов, включая временную дислокацию, несения службы сил и средств министерства обороны РФ и правоохранительных органов, местах расположения сооружений, средств и систем противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находящихся на территории Приморья, о применении, последствиях применения на территории региона сил и средств, систем Минобороны России. Запрет не распространяется на медиапространство официальных органов власти. Власти отмечают, что в ближайшее время краевым законом установят размер штрафов за нарушение запрета. Такие меры вводятся, так как публикация материалов позволяет противнику скорректировать удары, оценить геолокацию и повторить атаку для достижения цели, сообщают в правительстве Приморья.
приморье
приморский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , приморье, приморский край, рф, минобороны рф
Общество , Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РФ, Минобороны РФ
04:41 01.11.2025
 
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА

Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья ввели запрет на опубликование и распространение в СМИ и соцсетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников, сообщает краевое правительство.
"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", - говорится в сообщении.
Также запрет касается информации о местах расположения, дислокации военных объектов, включая временную дислокацию, несения службы сил и средств министерства обороны РФ и правоохранительных органов, местах расположения сооружений, средств и систем противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находящихся на территории Приморья, о применении, последствиях применения на территории региона сил и средств, систем Минобороны России.
Запрет не распространяется на медиапространство официальных органов власти.
Власти отмечают, что в ближайшее время краевым законом установят размер штрафов за нарушение запрета.
Такие меры вводятся, так как публикация материалов позволяет противнику скорректировать удары, оценить геолокацию и повторить атаку для достижения цели, сообщают в правительстве Приморья.
 
ОбществоПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙРФМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала