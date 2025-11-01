https://1prime.ru/20251101/vlasti-864115431.html
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – ПРАЙМ. Власти Приморья ввели запрет на опубликование и распространение в СМИ и соцсетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников, сообщает краевое правительство.
"Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморского края, включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета, определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесённых повреждений", - говорится в сообщении.
Также запрет касается информации о местах расположения, дислокации военных объектов, включая временную дислокацию, несения службы сил и средств министерства обороны РФ и правоохранительных органов, местах расположения сооружений, средств и систем противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находящихся на территории Приморья, о применении, последствиях применения на территории региона сил и средств, систем Минобороны России.
Запрет не распространяется на медиапространство официальных органов власти.
Власти отмечают, что в ближайшее время краевым законом установят размер штрафов за нарушение запрета.
Такие меры вводятся, так как публикация материалов позволяет противнику скорректировать удары, оценить геолокацию и повторить атаку для достижения цели, сообщают в правительстве Приморья.
общество , приморье, приморский край, рф, минобороны рф
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА
Власти Приморья запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА
