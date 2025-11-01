https://1prime.ru/20251101/vsu-864137107.html

ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, сообщил пленный боевик

ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, сообщил пленный боевик - 01.11.2025, ПРАЙМ

ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, сообщил пленный боевик

Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T18:10+0300

2025-11-01T18:10+0300

2025-11-01T18:10+0300

спецоперация на украине

общество

рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864136602_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_ee023435087daf555f4707955491feec.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ​. Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться. "Я уже понял, что менять нас не будут. Другие тоже хотели замену. Там "трёхсотых" (раненых - ред). уже не меняли. Уже понятно было, что "трёхсотых" они не меняют", - сказал Кревенко.

https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864135929.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, всу