ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, сообщил пленный боевик
ВСУ не забирали раненых из Красноармейска, сообщил пленный боевик
2025-11-01T18:10+0300
спецоперация на украине
общество
рф
всу
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинское командование не забирало раненых из Красноармейска, рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, пленный военнослужащий ВСУ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ. Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться. "Я уже понял, что менять нас не будут. Другие тоже хотели замену. Там "трёхсотых" (раненых - ред). уже не меняли. Уже понятно было, что "трёхсотых" они не меняют", - сказал Кревенко.
