Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР

Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР

2025-11-02T10:38+0300

2025-11-02T10:38+0300

2025-11-02T10:39+0300

происшествия

лнр

всу

энергетика

ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики. Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах - Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов", - сообщил Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально-значимых объектов запитаны по резервным схемам. "Электроснабжение также ещё не в полном объеме восстановлено, для водонасосных станций могут наблюдаться перебои в подаче воды. Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам", - говорится в сообщении. Уточняется, что собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Глава ЛНР сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

лнр

2025

