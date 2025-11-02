Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР - 02.11.2025
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
2025-11-02T10:38+0300
2025-11-02T10:39+0300
происшествия
лнр
всу
энергетика
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики. Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах - Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов", - сообщил Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально-значимых объектов запитаны по резервным схемам. "Электроснабжение также ещё не в полном объеме восстановлено, для водонасосных станций могут наблюдаться перебои в подаче воды. Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам", - говорится в сообщении. Уточняется, что собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Глава ЛНР сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
лнр
лнр, всу, энергетика
Происшествия, ЛНР, ВСУ, энергетика
10:38 02.11.2025 (обновлено: 10:39 02.11.2025)
 
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР

Пасечник: ВСУ ночью ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах ЛНР

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики. Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах - Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов", - сообщил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально-значимых объектов запитаны по резервным схемам.
"Электроснабжение также ещё не в полном объеме восстановлено, для водонасосных станций могут наблюдаться перебои в подаче воды. Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Глава ЛНР сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
