https://1prime.ru/20251102/lnr-864151670.html
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР - 02.11.2025, ПРАЙМ
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
Массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T10:38+0300
2025-11-02T10:38+0300
2025-11-02T10:39+0300
происшествия
лнр
всу
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Ночью была массированная атака на энергетический комплекс республики. Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах - Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов", - сообщил Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что благодаря оперативным действиям энергетиков к утру часть потребителей и социально-значимых объектов запитаны по резервным схемам. "Электроснабжение также ещё не в полном объеме восстановлено, для водонасосных станций могут наблюдаться перебои в подаче воды. Аварийные бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам", - говорится в сообщении. Уточняется, что собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Глава ЛНР сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
https://1prime.ru/20251102/bespilotnik-864149676.html
лнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, всу, энергетика
Происшествия, ЛНР, ВСУ, энергетика
Беспилотники ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР
Пасечник: ВСУ ночью ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах ЛНР