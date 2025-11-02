https://1prime.ru/20251102/metro-864163614.html
В Москве нет движения от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи"
2025-11-02T18:15+0300
2025-11-02T18:15+0300
2025-11-02T18:15+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Нет движения от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, "На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Марьина Роща". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в Telegram-канале дептранса.
