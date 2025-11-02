Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/rossiya-864145735.html
"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией
"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией - 02.11.2025, ПРАЙМ
"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией
Россия имеет право защищать свою безопасность, если ее предостережения игнорируются, об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T06:49+0300
2025-11-02T06:49+0300
в мире
германия
россия
запад
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 2 ноя— ПРАЙМ. Россия имеет право защищать свою безопасность, если ее предостережения игнорируются, об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF."Они начали эту &lt;…&gt; (Спецоперацию. — Прим. Ред.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО", — отметила она. Лидер партии также подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких шагов, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти предостережения. В последние годы Российская Федерация неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу усиления присутствия военного блока в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
германия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, германия, россия, запад, москва, нато
В мире, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, НАТО
06:49 02.11.2025
 
"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией

Вагенкнехт: РФ вправе обеспечивать собственную безопасность

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя— ПРАЙМ. Россия имеет право защищать свою безопасность, если ее предостережения игнорируются, об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF.
"Они начали эту <…> (Спецоперацию. — Прим. Ред.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО", — отметила она.
Лидер партии также подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких шагов, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти предостережения.
В последние годы Российская Федерация неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу усиления присутствия военного блока в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
 
В миреГЕРМАНИЯРОССИЯЗАПАДМОСКВАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала