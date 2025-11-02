https://1prime.ru/20251102/rossiya-864145735.html

"На их границе": в ФРГ сделала заявление о войне с Россией

2025-11-02T06:49+0300

МОСКВА, 2 ноя— ПРАЙМ. Россия имеет право защищать свою безопасность, если ее предостережения игнорируются, об этом заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF."Они начали эту <…> (Спецоперацию. — Прим. Ред.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО", — отметила она. Лидер партии также подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких шагов, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти предостережения. В последние годы Российская Федерация неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу усиления присутствия военного блока в Европе. В Кремле подчеркнули, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.

в мире, германия, россия, запад, москва, нато