В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты - 02.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
2025-11-02T10:40+0300
2025-11-02T10:40+0300
2025-11-02T10:41+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
