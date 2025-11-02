Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
бизнес, сочи, росавиация
Бизнес, СОЧИ, Росавиация
10:40 02.11.2025 (обновлено: 10:41 02.11.2025)
 
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи

© РИА Новости . Юрий Пирогов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Пирогов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
 
