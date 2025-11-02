Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи сняли временные ограничения на полеты - 02.11.2025
В Сочи сняли временные ограничения на полеты
В Сочи сняли временные ограничения на полеты - 02.11.2025, ПРАЙМ
В Сочи сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T10:46+0300
2025-11-02T10:46+0300
бизнес
сочи
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859702701_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4b2e8d058c38702209d2c70cde17216b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.34 мск. &quot;Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов&quot;, - написал представитель Росавиации Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
сочи
ПРАЙМ
бизнес, сочи, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, СОЧИ, Росавиация, Воздушный транспорт
10:46 02.11.2025
 
В Сочи сняли временные ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи

© РИА Новости . Артур Лебедев
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.34 мск.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель Росавиации Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
 
Бизнес СОЧИ Росавиация Воздушный транспорт
 
 
