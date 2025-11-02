https://1prime.ru/20251102/sochi-864152128.html

В Сочи сняли временные ограничения на полеты

В Сочи сняли временные ограничения на полеты - 02.11.2025, ПРАЙМ

В Сочи сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T10:46+0300

2025-11-02T10:46+0300

2025-11-02T10:46+0300

бизнес

сочи

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859702701_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4b2e8d058c38702209d2c70cde17216b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.34 мск. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель Росавиации Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, росавиация, воздушный транспорт