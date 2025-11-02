https://1prime.ru/20251102/sochi-864152128.html
В Сочи сняли временные ограничения на полеты
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.34 мск. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель Росавиации Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
