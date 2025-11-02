Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864145347.html
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому - 02.11.2025, ПРАЙМ
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому
Европейские страны должны прекратить поддержку украинского режима Владимира Зеленского, заявил лидер французской политической партии "Париоты" Флориан Филиппо в | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T05:35+0300
2025-11-02T05:35+0300
франция
politico
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны должны прекратить поддержку украинского режима Владимира Зеленского, заявил лидер французской политической партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Лидер, который "использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать"! "В его правлении есть очень тревожные моменты!"… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!" — написал политик, комментируя статью о Зеленском, недавно опубликованную в журнале Politico. Накануне журнал Politico опубликовал критический материал о Зеленском. Издание сообщило, что руководитель украинского режима пытается найти "козлов отпущения", чтобы свалить на них вину за неудачную энергетическую политику. В статье также подчеркнули, что все чаще Зеленского обвиняют в стремлении к авторитаризму и узурпации власти. По мнению Politico, украинская оппозиция намерена обвинить его в угрозе национальной безопасности.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, politico, владимир зеленский
ФРАНЦИЯ, Politico, Владимир Зеленский
05:35 02.11.2025
 
"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому

Политик Филиппо призвал перестать давать деньги режиму Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны должны прекратить поддержку украинского режима Владимира Зеленского, заявил лидер французской политической партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Лидер, который "использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать"! "В его правлении есть очень тревожные моменты!"… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!" — написал политик, комментируя статью о Зеленском, недавно опубликованную в журнале Politico.
Накануне журнал Politico опубликовал критический материал о Зеленском. Издание сообщило, что руководитель украинского режима пытается найти "козлов отпущения", чтобы свалить на них вину за неудачную энергетическую политику. В статье также подчеркнули, что все чаще Зеленского обвиняют в стремлении к авторитаризму и узурпации власти. По мнению Politico, украинская оппозиция намерена обвинить его в угрозе национальной безопасности.
 
ФРАНЦИЯPoliticoВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала