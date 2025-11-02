https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864145347.html

"Хватит!". Во Франции выступили с резким призывом к Зеленскому

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны должны прекратить поддержку украинского режима Владимира Зеленского, заявил лидер французской политической партии "Париоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Лидер, который "использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать"! "В его правлении есть очень тревожные моменты!"… И мы это вооружаем и финансируем?! Хватит!" — написал политик, комментируя статью о Зеленском, недавно опубликованную в журнале Politico. Накануне журнал Politico опубликовал критический материал о Зеленском. Издание сообщило, что руководитель украинского режима пытается найти "козлов отпущения", чтобы свалить на них вину за неудачную энергетическую политику. В статье также подчеркнули, что все чаще Зеленского обвиняют в стремлении к авторитаризму и узурпации власти. По мнению Politico, украинская оппозиция намерена обвинить его в угрозе национальной безопасности.

