"Что происходит": в Британии забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Что происходит": в Британии забили тревогу из-за состояния Зеленского
2025-11-02T05:45+0300
украина
владимир зеленский
в мире
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис во время трансляции на своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский потерял способность адекватно воспринимать реальность. "Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живет в вымышленной стране", — отметил эксперт. Аналитик подчеркнул, что руководитель украинской администрации не осознает, что у него отсутствуют какие-либо рычаги влияния на Россию, тогда как обстановка для Украины лишь ухудшается с каждым днем. Недавно президент России прокомментировал ситуацию в зоне спецоперации. По его словам, обстановка там складывается благоприятно для российских войск, которые проявляют активные действия и продвигаются на всех участках фронта.
