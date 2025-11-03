https://1prime.ru/20251103/boeviki-864176370.html
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - 03.11.2025, ПРАЙМ
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T06:47+0300
2025-11-03T06:47+0300
2025-11-03T07:51+0300
общество
россия
рф
украина
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176370.jpg?1762145498
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, украина, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе Садков
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.