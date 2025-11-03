https://1prime.ru/20251103/boeviki-864176370.html

Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков

Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - 03.11.2025, ПРАЙМ

Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков

Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T06:47+0300

2025-11-03T06:47+0300

2025-11-03T07:51+0300

общество

россия

рф

украина

владимир путин

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176370.jpg?1762145498

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, владимир путин, всу, вс рф