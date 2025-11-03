Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/boeviki-864176370.html
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - 03.11.2025, ПРАЙМ
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T06:47+0300
2025-11-03T07:51+0300
общество
россия
рф
украина
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176370.jpg?1762145498
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, украина, владимир путин, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
06:47 03.11.2025 (обновлено: 07:51 03.11.2025)
 
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков

ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе Садков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки (Сумская область) из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
 
ОбществоРОССИЯРФУКРАИНАВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала