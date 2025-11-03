https://1prime.ru/20251103/mishustin-864176753.html

Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом - 03.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T07:24+0300

2025-11-03T07:24+0300

2025-11-03T07:54+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

рф

михаил мишустин

си цзиньпин

дмитрий песков

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176753.jpg?1762145650

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР. Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой Мишустин встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, рф, михаил мишустин, си цзиньпин, дмитрий песков, госсовет