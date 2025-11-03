https://1prime.ru/20251103/mishustin-864176753.html
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T07:24+0300
2025-11-03T07:24+0300
2025-11-03T07:54+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
рф
михаил мишустин
си цзиньпин
дмитрий песков
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176753.jpg?1762145650
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР. Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой Мишустин встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, рф, михаил мишустин, си цзиньпин, дмитрий песков, госсовет
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Госсовет
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
Премьер-министр Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР.
Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой Мишустин встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.