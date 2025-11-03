Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251103/mishustin-864176753.html
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом - 03.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T07:24+0300
2025-11-03T07:54+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
рф
михаил мишустин
си цзиньпин
дмитрий песков
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176753.jpg?1762145650
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР. Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой Мишустин встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кнр, рф, михаил мишустин, си цзиньпин, дмитрий песков, госсовет
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Госсовет
07:24 03.11.2025 (обновлено: 07:54 03.11.2025)
 
Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Премьер-министр Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР.
Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой Мишустин встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРРФМихаил МишустинСи ЦзиньпинДмитрий ПесковГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала