Приставы взыскивают с комика Останина 450 тысяч рублей долга по кредитам

2025-11-03T06:32+0300
2025-11-03T06:32+0300
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Приставы взыскивают со стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), арестованного по делу о разжигании ненависти, 450 тысяч рублей долга по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Согласно материалам, 24 октября на Останина завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. С комика взыскивается "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)" почти в 450 тысяч рублей. Также с июня Останин должен 500 рублей за "иной штраф ОВД", соответствующий акт по делу об административном правонарушении был вынесен 17 марта. В марте в главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что в отношении стендап-комика Останина завели уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, комик на выступлении в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Останина задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление. Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти. Сейчас он находится под арестом. В июне Останина внесли в список террористов и экстремистов.
06:32 03.11.2025
 
