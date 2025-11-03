https://1prime.ru/20251103/pristavy-864176122.html

Приставы взыскивают с комика Останина 450 тысяч рублей долга по кредитам

Приставы взыскивают с комика Останина 450 тысяч рублей долга по кредитам - 03.11.2025, ПРАЙМ

Приставы взыскивают с комика Останина 450 тысяч рублей долга по кредитам

Приставы взыскивают со стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), арестованного по делу о разжигании ненависти, 450... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T06:32+0300

2025-11-03T06:32+0300

2025-11-03T06:32+0300

общество

рф

москва

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176122.jpg?1762140766

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Приставы взыскивают со стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), арестованного по делу о разжигании ненависти, 450 тысяч рублей долга по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Согласно материалам, 24 октября на Останина завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. С комика взыскивается "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)" почти в 450 тысяч рублей. Также с июня Останин должен 500 рублей за "иной штраф ОВД", соответствующий акт по делу об административном правонарушении был вынесен 17 марта. В марте в главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что в отношении стендап-комика Останина завели уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, комик на выступлении в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Останина задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление. Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти. Сейчас он находится под арестом. В июне Останина внесли в список террористов и экстремистов.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, москва, ск рф