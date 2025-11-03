Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три недружественные России страны заняли позицию против интересов Украины - 03.11.2025
Три недружественные России страны заняли позицию против интересов Украины
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Три страны Европейского союза противятся передаче замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, сообщает итальянская газета Corriere della Sera."Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законным. Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе", — сообщается в материале.Ссылаясь на слова специального советника Владимира Зеленского по вопросам перевооружения Александра Камышина, авторы статьи отмечают, что украинский военно-промышленный комплекс сегодня функционирует лишь на треть своей мощности в связи с недостатком финансирования. В связи с этим, как подчеркивается в статье, использование 140 миллиардов евро, замороженных в Европе и принадлежащих России, становится необходимым для будущего Украины.Ранее западные издания информировали, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро от доходов, полученных от замороженных российских активов. В сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем под эти активы, отметив, что Киев сможет рассчитаться по этому кредиту после того, как Россия выплатит "репарации".В Москве неоднократно называли эти инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет как о частных, так и государственных активах России.В качестве ответа Москва установила аналогичные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных государств переводятся на специальные счета типа "С", и их можно вывести только с одобрения правительственной комиссии.
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
Три недружественные России страны заняли позицию против интересов Украины

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Три страны Европейского союза противятся передаче замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
"Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законным. Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе", — сообщается в материале.
Ссылаясь на слова специального советника Владимира Зеленского по вопросам перевооружения Александра Камышина, авторы статьи отмечают, что украинский военно-промышленный комплекс сегодня функционирует лишь на треть своей мощности в связи с недостатком финансирования. В связи с этим, как подчеркивается в статье, использование 140 миллиардов евро, замороженных в Европе и принадлежащих России, становится необходимым для будущего Украины.
Ранее западные издания информировали, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро от доходов, полученных от замороженных российских активов. В сентябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый заем под эти активы, отметив, что Киев сможет рассчитаться по этому кредиту после того, как Россия выплатит "репарации".
В Москве неоднократно называли эти инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет как о частных, так и государственных активах России.
В качестве ответа Москва установила аналогичные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных государств переводятся на специальные счета типа "С", и их можно вывести только с одобрения правительственной комиссии.
Заголовок открываемого материала