На Западе раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине - 03.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
2025-11-03T10:24+0300
2025-11-03T10:24+0300
спецоперация на украине
киев
нато
запад
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Киева, пишет American Conservative. "Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны", — говорится в публикации.В материале отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была, так как если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.Вместе с тем, Запад может подвергнуть себя риску Третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой, полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
киев
запад
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
киев, нато, запад
Спецоперация на Украине, Киев, НАТО, ЗАПАД
10:24 03.11.2025
 
На Западе раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине

AC: в НАТО обсуждают безрассудные предложения по украинскому конфликту

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО
Учения НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Учения НАТО. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Киева, пишет American Conservative.

"Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была, так как если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.

Вместе с тем, Запад может подвергнуть себя риску Третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой, полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Спецоперация на УкраинеКиевНАТОЗАПАД
 
 
