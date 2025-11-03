https://1prime.ru/20251103/ukraina-864180241.html

На Западе раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине

На Западе раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Киева, пишет American Conservative. "Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны", — говорится в публикации.В материале отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была, так как если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.Вместе с тем, Запад может подвергнуть себя риску Третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой, полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

