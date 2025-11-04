Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/aktivy-864221305.html
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник - 04.11.2025, ПРАЙМ
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник
Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T20:03+0300
2025-11-04T20:08+0300
россия
мировая экономика
брюссель
рф
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).Газета РБК 1 ноября сообщила, что Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC для операций, в которых не участвуют частные лица или финансовые учреждения США, только в рамках Euroclear и при наличии у инвестора лицензии Минфина Бельгии."Эта информация верна", - сообщил РИА Новости финансовой источник в Брюсселе при условиях анонимности.
https://1prime.ru/20251103/rosatom-864189541.html
брюссель
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, брюссель, рф, сша, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Брюссель, РФ, США, ЕС
20:03 04.11.2025 (обновлено: 20:08 04.11.2025)
 
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник

Российские инвесторы теперь могут разморозить часть своих активов в ЕС без разрешения США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаги России и ЕС . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Газета РБК 1 ноября сообщила, что Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC для операций, в которых не участвуют частные лица или финансовые учреждения США, только в рамках Euroclear и при наличии у инвестора лицензии Минфина Бельгии.
"Эта информация верна", - сообщил РИА Новости финансовой источник в Брюсселе при условиях анонимности.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Полянский прокомментировал ситуацию с зарубежными активами "Росатома"
Вчера, 21:31
 
РОССИЯМировая экономикаБрюссельРФСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала