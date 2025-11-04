https://1prime.ru/20251104/aktivy-864221305.html
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник - 04.11.2025, ПРАЙМ
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник
04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T20:03+0300
2025-11-04T20:03+0300
2025-11-04T20:08+0300
россия
мировая экономика
брюссель
рф
сша
ес
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).Газета РБК 1 ноября сообщила, что Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC для операций, в которых не участвуют частные лица или финансовые учреждения США, только в рамках Euroclear и при наличии у инвестора лицензии Минфина Бельгии."Эта информация верна", - сообщил РИА Новости финансовой источник в Брюсселе при условиях анонимности.
брюссель
рф
сша
Инвесторы из России могут разморозить активы без США, сообщил источник
Российские инвесторы теперь могут разморозить часть своих активов в ЕС без разрешения США