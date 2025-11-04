https://1prime.ru/20251104/dollar-864218203.html
Доллар укрепляется к евро
Доллар укрепляется к евро - 04.11.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к евро
Доллар укрепляется к евро вечером во вторник, участники рынка демонстрируют спрос на американский актив в условиях общей неопределённости, следует из биржевых... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T18:19+0300
2025-11-04T18:19+0300
2025-11-04T18:19+0300
рынок
сша
дональд трамп
верховный суд
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к евро вечером во вторник, участники рынка демонстрируют спрос на американский актив в условиях общей неопределённости, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару опускается до 1,1479 доллара с 1,1519 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускается до 153,56 иены со 154,24 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,3% - до 100,18 пункта. "Спрос на доллары вряд ли скоро уменьшится, так как при волнениях на финансовых рынках или обострении ситуации в мире инвесторы часто выбирают их в первую очередь", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FX Петра Матыша (Piotr Matys). В США по-прежнему приостановлена деятельности государственных органов, в связи с чем не публикуется официальная макроэкономическая статистика. Тем временем в среду, 5 ноября, Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. А официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что сотрудники администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было таких полномочий.
https://1prime.ru/20251104/yena-864197211.html
https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181876.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_4b671bc47a42e8cb408c20c2707392dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, дональд трамп, верховный суд, мировая экономика
Рынок, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Мировая экономика
Доллар укрепляется к евро
Доллар укрепляется к евро на рыночной неопределенности