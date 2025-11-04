https://1prime.ru/20251104/dollar-864218203.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к евро вечером во вторник, участники рынка демонстрируют спрос на американский актив в условиях общей неопределённости, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару опускается до 1,1479 доллара с 1,1519 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускается до 153,56 иены со 154,24 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,3% - до 100,18 пункта. "Спрос на доллары вряд ли скоро уменьшится, так как при волнениях на финансовых рынках или обострении ситуации в мире инвесторы часто выбирают их в первую очередь", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FX Петра Матыша (Piotr Matys). В США по-прежнему приостановлена деятельности государственных органов, в связи с чем не публикуется официальная макроэкономическая статистика. Тем временем в среду, 5 ноября, Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. А официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что сотрудники администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было таких полномочий.

