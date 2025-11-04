https://1prime.ru/20251104/putin-864218823.html
Россия открыта для новых контактов с зарубежными партнерами, заявил Путин
2025-11-04T18:28+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнёра, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур. Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.
