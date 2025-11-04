Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко - 04.11.2025
Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко
2025-11-04T18:49+0300
2025-11-04T19:07+0300
финансы
белоруссия
александр лукашенко
минфин сша
ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех ранее попавших под рестрикции самолетов, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из опубликованного во вторник документа управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. В документе указано, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и включает в себя операции, "связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali". В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введенных в отношении Белоруссии.
белоруссия
финансы, белоруссия, александр лукашенко, минфин сша
Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Минфин США
18:49 04.11.2025 (обновлено: 19:07 04.11.2025)
 
Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко

ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех ранее попавших под рестрикции самолетов, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из опубликованного во вторник документа управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.
В документе указано, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и включает в себя операции, "связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali".
В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введенных в отношении Белоруссии.
Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей"
2 ноября, 18:27
 
Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Минфин США
 
 
