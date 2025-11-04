https://1prime.ru/20251104/samolet-864219196.html

Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко

Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко

2025-11-04T18:49+0300

2025-11-04T18:49+0300

2025-11-04T19:07+0300

финансы

белоруссия

александр лукашенко

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_e7b28b5a0993753dd7355bad66254d2c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех ранее попавших под рестрикции самолетов, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из опубликованного во вторник документа управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. В документе указано, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и включает в себя операции, "связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali". В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введенных в отношении Белоруссии.

2025

Новости

финансы, белоруссия, александр лукашенко, минфин сша