Минфин США разрешил финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко

ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех ранее попавших под рестрикции самолетов, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из опубликованного во вторник документа управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. В документе указано, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и включает в себя операции, "связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali". В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введенных в отношении Белоруссии.
