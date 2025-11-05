В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза

https://1prime.ru/20251105/neft-864258745.html
2025-11-05T18:37+0300
экономика
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей.
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,3%, до 421,2 млн баррелей
