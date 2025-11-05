Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ - 05.11.2025
https://1prime.ru/20251105/norvegiya-864267915.html
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ
Норвежская государственная компания Ruter, управляющая общественным транспортом в районе Осло, на фоне выявления технической лазейки в китайских электробусах... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:40+0300
2025-11-05T21:40+0300
технологии
бизнес
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Норвежская государственная компания Ruter, управляющая общественным транспортом в районе Осло, на фоне выявления технической лазейки в китайских электробусах вводит более жесткие требования безопасности для будущих закупок и принимает меры для усиления кибербезопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Ruter. В среду газета Guardian сообщила, что власти Дании пытаются найти способ избавиться от технической лазейки в устройстве китайских электробусов Yutong, позволяющей производителю управлять транспортным средством удаленно. По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском Ruter. Отмечалось, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде. "Норвежская компания (Ruter - ред.) заявила, что отвечает введением более жестких правил безопасности для будущих закупок, разработкой брандмауэров, обеспечивающих контроль на местах и предотвращение взлома, а также сотрудничеством с властями по "четким требованиям кибербезопасности", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, Ruter принимает меры по замедлению входящих сигналов, чтобы успевать разбираться в содержании отправляемых обновлений прежде, чем они достигнут систем электробусов.
норвегия
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
технологии, бизнес, норвегия
Технологии, Бизнес, НОРВЕГИЯ
21:40 05.11.2025
 
В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ

AP: в Норвегии госкомпания ужесточает правила из-за китайских электробусов

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Норвежская государственная компания Ruter, управляющая общественным транспортом в районе Осло, на фоне выявления технической лазейки в китайских электробусах вводит более жесткие требования безопасности для будущих закупок и принимает меры для усиления кибербезопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Ruter.
В среду газета Guardian сообщила, что власти Дании пытаются найти способ избавиться от технической лазейки в устройстве китайских электробусов Yutong, позволяющей производителю управлять транспортным средством удаленно. По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском Ruter. Отмечалось, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде.
"Норвежская компания (Ruter - ред.) заявила, что отвечает введением более жестких правил безопасности для будущих закупок, разработкой брандмауэров, обеспечивающих контроль на местах и предотвращение взлома, а также сотрудничеством с властями по "четким требованиям кибербезопасности", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, Ruter принимает меры по замедлению входящих сигналов, чтобы успевать разбираться в содержании отправляемых обновлений прежде, чем они достигнут систем электробусов.
ТехнологииБизнесНОРВЕГИЯ
 
 
