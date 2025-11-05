https://1prime.ru/20251105/norvegiya-864267915.html

В Норвегии транспортный регулятор ужесточает правила, сообщили СМИ

технологии

бизнес

норвегия

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Норвежская государственная компания Ruter, управляющая общественным транспортом в районе Осло, на фоне выявления технической лазейки в китайских электробусах вводит более жесткие требования безопасности для будущих закупок и принимает меры для усиления кибербезопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Ruter. В среду газета Guardian сообщила, что власти Дании пытаются найти способ избавиться от технической лазейки в устройстве китайских электробусов Yutong, позволяющей производителю управлять транспортным средством удаленно. По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском Ruter. Отмечалось, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде. "Норвежская компания (Ruter - ред.) заявила, что отвечает введением более жестких правил безопасности для будущих закупок, разработкой брандмауэров, обеспечивающих контроль на местах и предотвращение взлома, а также сотрудничеством с властями по "четким требованиям кибербезопасности", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, Ruter принимает меры по замедлению входящих сигналов, чтобы успевать разбираться в содержании отправляемых обновлений прежде, чем они достигнут систем электробусов.

норвегия

