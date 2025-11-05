https://1prime.ru/20251105/rynok-864260266.html

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций закрылся снижением - 05.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся снижением

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,95%, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T18:59+0300

2025-11-05T18:59+0300

2025-11-05T18:59+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,95%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 2546,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96% до 1030,31 пункта, долларовый РТС - на 1,32%, до 988,12 пункта.

https://1prime.ru/20251105/kurs-864256918.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс