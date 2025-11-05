Российский рынок акций закрылся снижением

https://1prime.ru/20251105/rynok-864260266.html
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,95%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 2546,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96% до 1030,31 пункта, долларовый РТС - на 1,32%, до 988,12 пункта.
