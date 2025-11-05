https://1prime.ru/20251105/rzhd-864228006.html

РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор

РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор - 05.11.2025, ПРАЙМ

РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор

РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор, в котором сейчас есть только опция введения скидки, сообщила журналистам замгендиректора... | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор, в котором сейчас есть только опция введения скидки, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%. Надбавка была обнулена несколько лет назад. Изначально она составляла 13,4%, затем снижалась и в итоге отменена. "Мы считаем, что нужно", - ответила Магнушевская на вопрос РИА Новости о позиции РЖД в части введения опции надбавки в рамках тарифного коридора. Она отрицательно ответила на вопрос, будет ли эта надбавка возвращена с 2026 года. Говорить о возможной "верхней" планке надбавки Магнушевская не стала. "Здесь каждый раз нужно очень индивидуально подходить. Ее нужно считать по номенклатуре, ее нужно смотреть по расстоянию, ее нужно рассматривать в комплексе. Я не готова сказать цифру", - пояснила замглавы РЖД.

