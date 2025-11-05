Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/rzhd-864228006.html
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор - 05.11.2025, ПРАЙМ
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор, в котором сейчас есть только опция введения скидки, сообщила журналистам замгендиректора... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:17+0300
2025-11-05T01:29+0300
бизнес
экономика
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228006.jpg?1762295370
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор, в котором сейчас есть только опция введения скидки, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%. Надбавка была обнулена несколько лет назад. Изначально она составляла 13,4%, затем снижалась и в итоге отменена. "Мы считаем, что нужно", - ответила Магнушевская на вопрос РИА Новости о позиции РЖД в части введения опции надбавки в рамках тарифного коридора. Она отрицательно ответила на вопрос, будет ли эта надбавка возвращена с 2026 года. Говорить о возможной "верхней" планке надбавки Магнушевская не стала. "Здесь каждый раз нужно очень индивидуально подходить. Ее нужно считать по номенклатуре, ее нужно смотреть по расстоянию, ее нужно рассматривать в комплексе. Я не готова сказать цифру", - пояснила замглавы РЖД.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд
Бизнес, Экономика, РЖД
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:29 05.11.2025)
 
РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор

РЖД могут вернуть надбавку в тарифный коридор, где сейчас есть только опция скидки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД считают целесообразным вернуть надбавку в тарифный коридор, в котором сейчас есть только опция введения скидки, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%. Надбавка была обнулена несколько лет назад. Изначально она составляла 13,4%, затем снижалась и в итоге отменена.
"Мы считаем, что нужно", - ответила Магнушевская на вопрос РИА Новости о позиции РЖД в части введения опции надбавки в рамках тарифного коридора.
Она отрицательно ответила на вопрос, будет ли эта надбавка возвращена с 2026 года.
Говорить о возможной "верхней" планке надбавки Магнушевская не стала.
"Здесь каждый раз нужно очень индивидуально подходить. Ее нужно считать по номенклатуре, ее нужно смотреть по расстоянию, ее нужно рассматривать в комплексе. Я не готова сказать цифру", - пояснила замглавы РЖД.
 
ЭкономикаБизнесРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала