СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников - 05.11.2025
СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников
2025-11-05T00:00+0300
2025-11-05T00:00+0300
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство Блумберг. По информации агентства, системы, которые называются Meadowlands (Луга) и Remote Sensing Terminals (Терминалы дистанционного зондирования), дополнят уже существующую Counter Communications System (Систему подавления связи). Новые комплексы будут рассредоточены по всему миру, также будут иногда управляться удалённо. Система Meadowlands находится на финальной стадии подготовки и, как прогнозируется, будет развернута уже в этом финансовом году. Терминалы второй системы сейчас размещаются в ряде локаций за рубежом и уже находятся в стадии раннего использования. Космические войска США также создадут центр по координации операций радиоэлектронной борьбы, которая будет использовать систему наблюдения Bounty Hunter ("Охотник за головами") для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники, а также для отслеживания чужих космических аппаратов. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
00:00 05.11.2025
 
СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников

Bloomberg: США могут запустить две новые системы РЭБ против спутников России и Китая

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство Блумберг.
По информации агентства, системы, которые называются Meadowlands (Луга) и Remote Sensing Terminals (Терминалы дистанционного зондирования), дополнят уже существующую Counter Communications System (Систему подавления связи). Новые комплексы будут рассредоточены по всему миру, также будут иногда управляться удалённо.
Система Meadowlands находится на финальной стадии подготовки и, как прогнозируется, будет развернута уже в этом финансовом году. Терминалы второй системы сейчас размещаются в ряде локаций за рубежом и уже находятся в стадии раннего использования.
Космические войска США также создадут центр по координации операций радиоэлектронной борьбы, которая будет использовать систему наблюдения Bounty Hunter ("Охотник за головами") для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники, а также для отслеживания чужих космических аппаратов.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
