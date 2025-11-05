https://1prime.ru/20251105/sputnik-864227354.html

СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников

СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников - 05.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут запустить две новые системы РЭБ против российских спутников

США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:00+0300

2025-11-05T00:00+0300

2025-11-05T00:00+0300

технологии

мировая экономика

сша

китай

москва

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_15108ec3abb0bfd76d25cedc4d2b7fb9.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство Блумберг. По информации агентства, системы, которые называются Meadowlands (Луга) и Remote Sensing Terminals (Терминалы дистанционного зондирования), дополнят уже существующую Counter Communications System (Систему подавления связи). Новые комплексы будут рассредоточены по всему миру, также будут иногда управляться удалённо. Система Meadowlands находится на финальной стадии подготовки и, как прогнозируется, будет развернута уже в этом финансовом году. Терминалы второй системы сейчас размещаются в ряде локаций за рубежом и уже находятся в стадии раннего использования. Космические войска США также создадут центр по координации операций радиоэлектронной борьбы, которая будет использовать систему наблюдения Bounty Hunter ("Охотник за головами") для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники, а также для отслеживания чужих космических аппаратов. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://1prime.ru/20251104/ssha-864222928.html

https://1prime.ru/20251104/uiker-864219347.html

сша

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, мид рф