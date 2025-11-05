https://1prime.ru/20251105/tarasova-864256006.html
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса - 05.11.2025, ПРАЙМ
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья.
2025-11-05T17:55+0300
2025-11-05T17:55+0300
2025-11-05T17:55+0300
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья. "Вину признаю", - сказала она в суде, который сегодня начал рассмотрение дела по существу. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля. В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Актриса Тарасова в суде признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса