Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251105/tarasova-864256006.html
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса - 05.11.2025, ПРАЙМ
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:55+0300
2025-11-05T17:55+0300
происшествия
общество
московская область
рф
мвд
аэропорт домодедово
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861857783_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_213f001f00b4869caf2d927596442594.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья. "Вину признаю", - сказала она в суде, который сегодня начал рассмотрение дела по существу. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля. В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
https://1prime.ru/20251101/mitroshina-864123607.html
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861857783_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_58efdeaf65136413ec23b873888582df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , московская область, рф, мвд, аэропорт домодедово, россия
Происшествия, Общество , Московская область, РФ, МВД, аэропорт Домодедово, РОССИЯ
17:55 05.11.2025
 
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса

Актриса Тарасова в суде признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАглая Тарасова
Аглая Тарасова - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Аглая Тарасова. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Подмосковья.
"Вину признаю", - сказала она в суде, который сегодня начал рассмотрение дела по существу.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием. Следователь настаивал на домашнем аресте, отмечая, что у актрисы есть паспорт Израиля.
В итоге суд ограничился тем, что запретил Тарасовой покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Блогер Александра Митрошина - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Частично признавшую вину блогера Митрошину ждет суд за отмывание денег
1 ноября, 13:25
 
ПроисшествияОбществоМосковская областьРФМВДаэропорт ДомодедовоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала