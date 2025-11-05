https://1prime.ru/20251105/tovarooborot-864254884.html
Россия и Белоруссия нарастили торговлю аграрной продукцией в этом году
Россия и Белоруссия нарастили торговлю аграрной продукцией в этом году - 05.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия нарастили торговлю аграрной продукцией в этом году
Товарооборот продукции АПК между Россией и Белоруссией за январь-август 2025 года вырос на 22%, положительная динамика сохраняется, сообщил Минсельхоз РФ.
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот продукции АПК между Россией и Белоруссией за январь-август 2025 года вырос на 22%, положительная динамика сохраняется, сообщил Минсельхоз РФ. "Отношения России и Белоруссии в аграрной сфере отличаются высоким уровнем эффективности, в том числе благодаря постоянному и оперативному взаимодействию профильных ведомств. В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 15%. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-август показатель вырос на 22%", - говорится в сообщении. Отмечается, что между двумя странами есть потенциал развития сотрудничества в научно-технической сфере, в частности в области селекции и семеноводства. В настоящее время продолжается совместная работа по проведению сортоиспытаний.
Россия и Белоруссия нарастили торговлю аграрной продукцией в этом году
