МАЙАМИ (США), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". "Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из "G", потому что (то), что там произошло - плохо", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме. Он отметил, что в стране якобы имеет место быть "коммунистическая тирания".
мировая экономика, сша, юар, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, ЮАР, Дональд Трамп
22:38 05.11.2025
 
ЮАР больше не место в G20, считает Трамп

Трамп заявил, что ЮАР больше не место в «двадцатке»

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МАЙАМИ (США), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке".
"Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из "G", потому что (то), что там произошло - плохо", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.
Он отметил, что в стране якобы имеет место быть "коммунистическая тирания".
Политика Мировая экономика США ЮАР Дональд Трамп
 
 
