ЮАР больше не место в G20, считает Трамп
05.11.2025
2025-11-05T22:38+0300
2025-11-05T22:38+0300
2025-11-05T22:38+0300
политика
мировая экономика
сша
юар
дональд трамп
МАЙАМИ (США), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". "Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из "G", потому что (то), что там произошло - плохо", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме. Он отметил, что в стране якобы имеет место быть "коммунистическая тирания".
сша
юар
