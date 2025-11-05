https://1prime.ru/20251105/tramp-864270286.html

ЮАР больше не место в G20, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". | 05.11.2025

МАЙАМИ (США), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". "Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из "G", потому что (то), что там произошло - плохо", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме. Он отметил, что в стране якобы имеет место быть "коммунистическая тирания".

