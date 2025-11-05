Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/zapad-864232729.html
"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией
"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией
Элитам Европейского союза не хватает уверенности и самостоятельности, поэтому они продолжают делать ставку на американскую поддержку и усиливают... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T06:19+0300
2025-11-05T06:30+0300
мировая экономика
общество
запад
европа
москва
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Элитам Европейского союза не хватает уверенности и самостоятельности, поэтому они продолжают делать ставку на американскую поддержку и усиливают конфронтационную риторику в адрес Москвы, заявила бывший офицер ВВС США Карен Квятковски в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Факты &lt;…&gt; показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. &lt;…&gt; Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик", — сказала эксперт.Квятковски подчеркнула, что резкие высказывания в адрес России не являются признаком силы — напротив, они продиктованы внутренней слабостью и страхом перед собственным политическим крахом."Настоящая проблема в том, что европейские элиты уходят, знают ли они об этом, чувствуют ли они это, но они уходят. &lt;…&gt; Населению Европы эти элиты ни к чему. Эти элиты бесполезны", — добавила аналитик.Москва неоднократно обращала внимание на рост военной активности НАТО вблизи российских рубежей. Страны альянса объясняют это якобы необходимостью "сдерживать агрессию" со стороны России, однако в Москве подобные шаги считают дестабилизирующими и угрожающими безопасности на континенте.
https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html
https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html
запад
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, европа, москва, нато, ес
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, ЕВРОПА, МОСКВА, НАТО, ЕС
06:19 05.11.2025 (обновлено: 06:30 05.11.2025)
 
"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией

Экс-офицер ВВС США Квятковски раскритиковала антироссийскую истерию ЕС

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Новые освобожденные территории в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Элитам Европейского союза не хватает уверенности и самостоятельности, поэтому они продолжают делать ставку на американскую поддержку и усиливают конфронтационную риторику в адрес Москвы, заявила бывший офицер ВВС США Карен Квятковски в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Факты <…> показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. <…> Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик", — сказала эксперт.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Может потребовать". В Финляндии забили тревогу из-за хода России против ЕС
1 ноября, 11:22
Квятковски подчеркнула, что резкие высказывания в адрес России не являются признаком силы — напротив, они продиктованы внутренней слабостью и страхом перед собственным политическим крахом.
"Настоящая проблема в том, что европейские элиты уходят, знают ли они об этом, чувствуют ли они это, но они уходят. <…> Населению Европы эти элиты ни к чему. Эти элиты бесполезны", — добавила аналитик.
Москва неоднократно обращала внимание на рост военной активности НАТО вблизи российских рубежей. Страны альянса объясняют это якобы необходимостью "сдерживать агрессию" со стороны России, однако в Москве подобные шаги считают дестабилизирующими и угрожающими безопасности на континенте.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
4 октября, 04:46
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДЕВРОПАМОСКВАНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала