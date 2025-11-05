https://1prime.ru/20251105/zapad-864232729.html

"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией

"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией - 05.11.2025, ПРАЙМ

"Они глупы": на Западе сделали резкое заявление о войне с Россией

Элитам Европейского союза не хватает уверенности и самостоятельности, поэтому они продолжают делать ставку на американскую поддержку и усиливают... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05

2025-11-05T06:19+0300

2025-11-05T06:30+0300

мировая экономика

общество

запад

европа

москва

нато

ес

МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Элитам Европейского союза не хватает уверенности и самостоятельности, поэтому они продолжают делать ставку на американскую поддержку и усиливают конфронтационную риторику в адрес Москвы, заявила бывший офицер ВВС США Карен Квятковски в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Факты <…> показывают, как они либо лгут, либо неправильно понимают Россию. Они думают, что Россия придет и, знаете ли, что-то сделает с Европой, верно? Захватит их, оккупирует их земли. <…> Элиты ЕС очень хотят, чтобы Америка продолжала поддерживать их экономически, политически и в военном отношении. Они цепляются за единственную защиту, которая у них есть, — за американский зонтик", — сказала эксперт.Квятковски подчеркнула, что резкие высказывания в адрес России не являются признаком силы — напротив, они продиктованы внутренней слабостью и страхом перед собственным политическим крахом."Настоящая проблема в том, что европейские элиты уходят, знают ли они об этом, чувствуют ли они это, но они уходят. <…> Населению Европы эти элиты ни к чему. Эти элиты бесполезны", — добавила аналитик.Москва неоднократно обращала внимание на рост военной активности НАТО вблизи российских рубежей. Страны альянса объясняют это якобы необходимостью "сдерживать агрессию" со стороны России, однако в Москве подобные шаги считают дестабилизирующими и угрожающими безопасности на континенте.

запад

европа

москва

2025

Новости

