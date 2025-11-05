Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее - 05.11.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее
сша, comex, рынок, торги, финансы
Экономика, США, Comex, Рынок, Торги, Финансы
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в умеренном темпе в среду утром после заметного снижения днем ранее, на рынке присутствуют сдерживающие рост котировок факторы, в том числе ожидания выхода показателей по рынку труда в США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 20,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53%, - до 3 981,45 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,33%.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,48%, до 47,52 доллара за унцию.
"Давление на стоимость золота оказывает ослабление ожиданий относительно еще одного снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в этом году, при этом котировки могут опуститься еще сильнее, до 3 900 долларов, если показатели ADP будут более высокими", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi).
В среду инвесторы ожидают данных от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в частном секторе США. Прогнозируется, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч.
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Биткоин дешевеет на 4,5 процента
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
