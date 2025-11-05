https://1prime.ru/20251105/zoloto--864236186.html
Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в умеренном темпе в среду утром после заметного снижения днем ранее, на рынке присутствуют сдерживающие рост котировок факторы, в том числе ожидания выхода показателей по рынку труда в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 20,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53%, - до 3 981,45 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,33%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,48%, до 47,52 доллара за унцию. "Давление на стоимость золота оказывает ослабление ожиданий относительно еще одного снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в этом году, при этом котировки могут опуститься еще сильнее, до 3 900 долларов, если показатели ADP будут более высокими", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi). В среду инвесторы ожидают данных от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в частном секторе США. Прогнозируется, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч.
