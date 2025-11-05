https://1prime.ru/20251105/zoloto--864236186.html

Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее

Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее - 05.11.2025, ПРАЙМ

Золото умеренно дорожает после снижения его цены днем ранее

Стоимость золота растет в умеренном темпе в среду утром после заметного снижения днем ранее, на рынке присутствуют сдерживающие рост котировок факторы, в том... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T09:15+0300

2025-11-05T09:15+0300

2025-11-05T09:15+0300

экономика

сша

comex

рынок

торги

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в умеренном темпе в среду утром после заметного снижения днем ранее, на рынке присутствуют сдерживающие рост котировок факторы, в том числе ожидания выхода показателей по рынку труда в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 20,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53%, - до 3 981,45 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,33%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,48%, до 47,52 доллара за унцию. "Давление на стоимость золота оказывает ослабление ожиданий относительно еще одного снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в этом году, при этом котировки могут опуститься еще сильнее, до 3 900 долларов, если показатели ADP будут более высокими", - приводит агентство Рейтер мнение главного валютного аналитика Reliance Securities Джигара Триведи (Jigar Trivedi). В среду инвесторы ожидают данных от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в частном секторе США. Прогнозируется, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч.

https://1prime.ru/20251105/bitkoin--864234845.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, comex, рынок, торги, финансы