Европа и Британия движутся к экономическому краху, пишет Bloomberg - 06.11.2025
Европа и Британия движутся к экономическому краху, пишет Bloomberg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Хастингс. "Великобритания, как и большая часть Европы, продолжат тащиться по экономическому пути, который в конечном итоге ведёт к краху", - говорится в статье, указывая на выбор властей брать больше денег у тех, кто работает, чтобы баловать тех, кто этого не делает. Как утверждает автор статьи, Британия, например, уже достигла глубокой черной дыры в вопросе бюджетных средств и ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьёзном ударе по состоятельным слоям населения, новых налогах на имущество и даже возможном налоге на основные активы. "Британия далеко не одинока в затруднительном положении", - пишет Хастингс. Он отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц в августе признал, что расходы его страны на социальное обеспечение стали неприемлемыми. В то же время немецкая автомобильная промышленность, десятилетиями обеспечивавшая процветание страны, находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и дороговизны энергоносителей. Помимо этого Хастингс привел в пример Францию, страну с самими высокими социальными расходами в Европе, где граждане выходят на демонстрации и даже бунтуют, протестуя против попыток президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 лет до 64 лет.
09:48 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Хастингс.
"Великобритания, как и большая часть Европы, продолжат тащиться по экономическому пути, который в конечном итоге ведёт к краху", - говорится в статье, указывая на выбор властей брать больше денег у тех, кто работает, чтобы баловать тех, кто этого не делает.
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа
22 октября, 09:15
22 октября, 09:15
Как утверждает автор статьи, Британия, например, уже достигла глубокой черной дыры в вопросе бюджетных средств и ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьёзном ударе по состоятельным слоям населения, новых налогах на имущество и даже возможном налоге на основные активы.
"Британия далеко не одинока в затруднительном положении", - пишет Хастингс.
Он отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц в августе признал, что расходы его страны на социальное обеспечение стали неприемлемыми. В то же время немецкая автомобильная промышленность, десятилетиями обеспечивавшая процветание страны, находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и дороговизны энергоносителей. Помимо этого Хастингс привел в пример Францию, страну с самими высокими социальными расходами в Европе, где граждане выходят на демонстрации и даже бунтуют, протестуя против попыток президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 лет до 64 лет.
 
