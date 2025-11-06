Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали большего роста показателя - на 3%.
10:04 06.11.2025
 
Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло на 1,3 процента

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Флаг Германии.. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали большего роста показателя - на 3%.
Заголовок открываемого материала