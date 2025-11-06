https://1prime.ru/20251106/promproizvodstvo-864282277.html

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза - 06.11.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T10:04+0300

2025-11-06T10:04+0300

2025-11-06T10:04+0300

промышленность

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали большего роста показателя - на 3%.

https://1prime.ru/20251105/germaniya-864127348.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, германия