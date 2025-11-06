https://1prime.ru/20251106/promproizvodstvo-864282277.html
Промпроизводство в Германии в сентябре выросло слабее прогноза
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 1,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали большего роста показателя - на 3%.
