https://1prime.ru/20251106/ssha-864278145.html
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений - 06.11.2025, ПРАЙМ
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T05:11+0300
2025-11-06T05:11+0300
2025-11-06T05:11+0300
общество
мировая экономика
сша
рф
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278145.jpg?1762395119
МАЙАМИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями.
"Если Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания, другие страны, такие как Россия, Северная Корея и, возможно, Китай, вероятно, последуют их примеру, что приведет к эскалации гонки ядерных вооружений и росту глобальной напряженности", - говорится в распространенном заявлении неправительственной организации.
Там также добавили, что с 1945 года США провели 1030 взрывных ядерных испытаний, что составляет большинство из общего объема проведенных в мире тестов в количество 2056 испытаний.
"С момента призыва Трампа к возобновлению ядерных испытаний мы активно действуем, чтобы донести свою позицию, объединить оппозицию в конгрессе, объединиться с другими организациями гражданского общества и мобилизовать международное сообщество против возобновления ядерных испытаний любой страной", - отметили в ассоциации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
сша
рф
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, рф, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, совбез
Общество , Мировая экономика, США, РФ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совбез
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
В США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний
МАЙАМИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями.
"Если Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания, другие страны, такие как Россия, Северная Корея и, возможно, Китай, вероятно, последуют их примеру, что приведет к эскалации гонки ядерных вооружений и росту глобальной напряженности", - говорится в распространенном заявлении неправительственной организации.
Там также добавили, что с 1945 года США провели 1030 взрывных ядерных испытаний, что составляет большинство из общего объема проведенных в мире тестов в количество 2056 испытаний.
"С момента призыва Трампа к возобновлению ядерных испытаний мы активно действуем, чтобы донести свою позицию, объединить оппозицию в конгрессе, объединиться с другими организациями гражданского общества и мобилизовать международное сообщество против возобновления ядерных испытаний любой страной", - отметили в ассоциации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.