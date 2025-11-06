https://1prime.ru/20251106/ssha-864278145.html

В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений

В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений - 06.11.2025, ПРАЙМ

В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений

Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T05:11+0300

2025-11-06T05:11+0300

2025-11-06T05:11+0300

общество

мировая экономика

сша

рф

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278145.jpg?1762395119

МАЙАМИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями. "Если Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания, другие страны, такие как Россия, Северная Корея и, возможно, Китай, вероятно, последуют их примеру, что приведет к эскалации гонки ядерных вооружений и росту глобальной напряженности", - говорится в распространенном заявлении неправительственной организации. Там также добавили, что с 1945 года США провели 1030 взрывных ядерных испытаний, что составляет большинство из общего объема проведенных в мире тестов в количество 2056 испытаний. "С момента призыва Трампа к возобновлению ядерных испытаний мы активно действуем, чтобы донести свою позицию, объединить оппозицию в конгрессе, объединиться с другими организациями гражданского общества и мобилизовать международное сообщество против возобновления ядерных испытаний любой страной", - отметили в ассоциации. Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, рф, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, совбез