В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений - 06.11.2025, ПРАЙМ
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
2025-11-06T05:11+0300
2025-11-06T05:11+0300
МАЙАМИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями. "Если Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания, другие страны, такие как Россия, Северная Корея и, возможно, Китай, вероятно, последуют их примеру, что приведет к эскалации гонки ядерных вооружений и росту глобальной напряженности", - говорится в распространенном заявлении неправительственной организации. Там также добавили, что с 1945 года США провели 1030 взрывных ядерных испытаний, что составляет большинство из общего объема проведенных в мире тестов в количество 2056 испытаний. "С момента призыва Трампа к возобновлению ядерных испытаний мы активно действуем, чтобы донести свою позицию, объединить оппозицию в конгрессе, объединиться с другими организациями гражданского общества и мобилизовать международное сообщество против возобновления ядерных испытаний любой страной", - отметили в ассоциации. Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
05:11 06.11.2025
 
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений

Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
