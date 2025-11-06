Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: поражение в ВС станет разрушительным для США - 06.11.2025
Трамп: поражение в ВС станет разрушительным для США
Трамп: поражение в ВС станет разрушительным для США
2025-11-06T03:20+0300
2025-11-06T03:20+0300
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что поражение в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет "разрушительным" для его страны, отметил, что без них Вашингтон и весь мир якобы находились бы в депрессии. "Для нашей страны было бы разрушительно, если бы мы проиграли... Думаю, это одно из самых важных дел в истории нашей страны", – сказал президент США в интервью Fox News. Он также отметил, что, если бы США не ввели действующие импортные пошлины, страна и весь мир находились бы в депрессии. На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что соответствующие слушания в Верховном суде (уже начались) оставили у него очень хорошее впечатление.
Трамп: поражение в ВС станет разрушительным для США

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что поражение в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет "разрушительным" для его страны, отметил, что без них Вашингтон и весь мир якобы находились бы в депрессии.
"Для нашей страны было бы разрушительно, если бы мы проиграли... Думаю, это одно из самых важных дел в истории нашей страны", – сказал президент США в интервью Fox News.
Он также отметил, что, если бы США не ввели действующие импортные пошлины, страна и весь мир находились бы в депрессии.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что соответствующие слушания в Верховном суде (уже начались) оставили у него очень хорошее впечатление.
 
