Власти Бразилии выступили против приравнивания банд к терроризму - 06.11.2025, ПРАЙМ
Власти Бразилии выступили против приравнивания банд к терроризму
общество
бразилия
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Бразилии выступают против идеи приравнивать действия преступных группировок к терроризму, заявила порталу G1 министр институциональных отношений Бразилии Глейси Гофман. Как уточняет портал, ранее на этой неделе председатель комитета палаты по конституции и правосудию Бразилии Паулу Ази включил в повестку дня комитета законопроект, приравнивающий преступные группировки к террористическим организациям. Проект ожидает голосование в комитете по конституции и делам юстиции. Отмечается, что предложение получило большую поддержку со стороны оппозиции. Гофман утверждает, что такое решение национального конгресса приравнять деятельность банд к терроризму может "открыть путь иностранному вмешательству" в дела страны. "Правительство категорически против, мы против этого законопроекта, который приравнивает преступные группировки к терроризму. Терроризм имеет политическую и идеологическую цель, и терроризм, согласно международному праву, является прикрытием для вмешательства других стран в нашу страну", - заявила G1 Гофман. Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.
общество , бразилия
Общество , БРАЗИЛИЯ
01:04 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Бразилии выступают против идеи приравнивать действия преступных группировок к терроризму, заявила порталу G1 министр институциональных отношений Бразилии Глейси Гофман.
Как уточняет портал, ранее на этой неделе председатель комитета палаты по конституции и правосудию Бразилии Паулу Ази включил в повестку дня комитета законопроект, приравнивающий преступные группировки к террористическим организациям. Проект ожидает голосование в комитете по конституции и делам юстиции.
Отмечается, что предложение получило большую поддержку со стороны оппозиции. Гофман утверждает, что такое решение национального конгресса приравнять деятельность банд к терроризму может "открыть путь иностранному вмешательству" в дела страны.
"Правительство категорически против, мы против этого законопроекта, который приравнивает преступные группировки к терроризму. Терроризм имеет политическую и идеологическую цель, и терроризм, согласно международному праву, является прикрытием для вмешательства других стран в нашу страну", - заявила G1 Гофман.
Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.
 
