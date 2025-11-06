https://1prime.ru/20251106/vlasti-864275585.html

Власти Бразилии выступили против приравнивания банд к терроризму

Власти Бразилии выступили против приравнивания банд к терроризму - 06.11.2025, ПРАЙМ

Власти Бразилии выступили против приравнивания банд к терроризму

Власти Бразилии выступают против идеи приравнивать действия преступных группировок к терроризму, заявила порталу G1 министр институциональных отношений Бразилии | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T01:04+0300

2025-11-06T01:04+0300

2025-11-06T01:04+0300

общество

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864275585.jpg?1762380295

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти Бразилии выступают против идеи приравнивать действия преступных группировок к терроризму, заявила порталу G1 министр институциональных отношений Бразилии Глейси Гофман. Как уточняет портал, ранее на этой неделе председатель комитета палаты по конституции и правосудию Бразилии Паулу Ази включил в повестку дня комитета законопроект, приравнивающий преступные группировки к террористическим организациям. Проект ожидает голосование в комитете по конституции и делам юстиции. Отмечается, что предложение получило большую поддержку со стороны оппозиции. Гофман утверждает, что такое решение национального конгресса приравнять деятельность банд к терроризму может "открыть путь иностранному вмешательству" в дела страны. "Правительство категорически против, мы против этого законопроекта, который приравнивает преступные группировки к терроризму. Терроризм имеет политическую и идеологическую цель, и терроризм, согласно международному праву, является прикрытием для вмешательства других стран в нашу страну", - заявила G1 Гофман. Во вторник, 28 октября, полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысячи полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бразилия