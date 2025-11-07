https://1prime.ru/20251107/gta-864304225.html
Rockstar Games перенесла дату выхода GTA VI
2025-11-07T00:49+0300
2025-11-07T00:49+0300
2025-11-07T00:49+0300
бизнес
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Red Dead Redemption, в очередной раз сообщила о переносе даты выхода игры GTA VI - с мая на ноябрь 2026 года.
В мае Rockstar Games сообщила о переносе выпуска GTA VI на 26 мая 2026 года.
"Выпуск Grand Theft Auto VI теперь состоится в четверг, 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении разработчика в соцсети X.
Rockstar Games извинилась за долгое ожидание игры, отметив, что потратит дополнительные месяцы на доведение GTA VI до того уровня, какого от нее ожидают фанаты.
В декабре 2023 года Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI - по информации из видеоролика, выход игры был запланирован на 2025 год. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владеет Rockstar Games корпорация Take-Two Interactive.
