Частные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

Частные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

2025-11-07T18:41+0300

экономика

рынок

финансы

сбербанк

лукойл

газпром

мосбиржа

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Частные инвесторы в октябре вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже почти 176 миллиардов рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения торговой площадки. "В октябре 2025 года физлица инвестировали в ценные бумаги на Московской бирже 175,8 миллиарда рублей. Из них вложения в облигации составили 112,7 миллиарда рублей, в акции – 14,9 миллиарда рублей, в паи фондов – 48,2 миллиарда рублей", - указано в сообщении торговой площадки. В прошлом году частные инвесторы в октябре вложили 158,2 миллиарда рублей в ценные бумаги на Московской бирже. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября достигло 39,4 миллиона (плюс 498 тысяч за октябрь), ими открыто 74,2 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в октябре заключали 2,9 миллиона человек. Из них 342 тысячи - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в октябре составила 68%, в объеме торгов облигациями – 13%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в октябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (13,8%), "Газпрома" (13,5%), ВТБ (8,1%), "Т-Технологий" (6,8%), "Яндекса" (6%), "ИКС 5" (5,3%), "Полюса" (5,2%) и "Норникеля" (5,2%). В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля – 38%), SBMM (18,3%), AKMM (17,7%) и фонды инвестиций в облигации AKFB (2,5%) и AKMB (2,3%). Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 10% и 17% соответственно, при этом частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 81% и 72% соответственно. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,16 миллиона (плюс 13,7 тысячи за октябрь). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 299,2 миллиарда рублей, что на 30% больше показателей октября прошлого года. В структуре оборота на ИИС 60% приходилось на сделки с акциями, 16% - с облигациями и 24% - с паями фондов.

