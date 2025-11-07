https://1prime.ru/20251107/nato-864308919.html

Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Альянс НАТО не в силах одержать верх в конфликте с Россией, несмотря на высказывания Генерального секретаря блока Марка Рютте, такое мнение высказал отставной коммодор Королевского ВМФ Великобритании Стив Джерми в эфире на YouTube-канале Daniel Davis.Ранее Рютте, выступая на оборонно-промышленном форуме в Румынии, охарактеризовал Россию как "дестабилизирующую силу в Европе и мире" и обратился к партнерам по блоку с призывом готовиться к "долгосрочной конфронтации" с ней."Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия", — сказал он, комментируя выпад Рютте в адрес Москвы.По мнению отставного военного, Россия никогда не планировала атаковать ни одну из стран альянса, а вся антироссийская пропаганда на Западе построена исключительно на провокациях, за которые никто не желает нести ответственность."У них (У России. — Прим. Ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться", — заключил Джерми.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои программы и позиционирует это как противодействие агрессии. Москва неоднократно выражала тревогу по поводу накопления сил альянса в Европе. В МИД подчеркивали готовность к переговорам с блоком, но на равных условиях, при этом Запад обязан отказаться от политики милитаризации.

