"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому - 10.11.2025, ПРАЙМ
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому
Владимир Зеленский испытал потрясение из-за резкого изменения курса США по поддержке Украины, как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T07:18+0300
2025-11-10T07:18+0300
2025-11-10T07:18+0300
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испытал потрясение из-за резкого изменения курса США по поддержке Украины, как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет", — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что правительственный шатдаун в США серьезно влияет на Украину. Даже согласованные ранее поставки, которые планировался при Джо Байдене, сейчас приостановлены. "Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу", — заключил Соскин. Ранее телеканал Fox News из США сообщил, что хозяин Белого дома пересмотрел свое отношение к поддержке Украины, что вызвало беспокойство среди ее европейских партнеров. По информации СМИ, недавние решения президента, такие как вывод американских войск из Румынии и отказ предоставить крылатые ракеты Tomahawk Украине, вызывают настороженность у европейских союзников, не способных предсказать его дальнейшие шаги.
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому
Соскин: Зеленского подкосил отказ США от поддержки Украины