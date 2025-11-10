Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому - 10.11.2025
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому
Владимир Зеленский испытал потрясение из-за резкого изменения курса США по поддержке Украины, как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T07:18+0300
2025-11-10T07:18+0300
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испытал потрясение из-за резкого изменения курса США по поддержке Украины, как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет", — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что правительственный шатдаун в США серьезно влияет на Украину. Даже согласованные ранее поставки, которые планировался при Джо Байдене, сейчас приостановлены. "Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу", — заключил Соскин. Ранее телеканал Fox News из США сообщил, что хозяин Белого дома пересмотрел свое отношение к поддержке Украины, что вызвало беспокойство среди ее европейских партнеров. По информации СМИ, недавние решения президента, такие как вывод американских войск из Румынии и отказ предоставить крылатые ракеты Tomahawk Украине, вызывают настороженность у европейских союзников, не способных предсказать его дальнейшие шаги.
07:18 10.11.2025
 
"Растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара Трампа по Зеленскому

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испытал потрясение из-за резкого изменения курса США по поддержке Украины, как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет", — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что правительственный шатдаун в США серьезно влияет на Украину. Даже согласованные ранее поставки, которые планировался при Джо Байдене, сейчас приостановлены.
"Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу", — заключил Соскин.
Ранее телеканал Fox News из США сообщил, что хозяин Белого дома пересмотрел свое отношение к поддержке Украины, что вызвало беспокойство среди ее европейских партнеров. По информации СМИ, недавние решения президента, такие как вывод американских войск из Румынии и отказ предоставить крылатые ракеты Tomahawk Украине, вызывают настороженность у европейских союзников, не способных предсказать его дальнейшие шаги.
 
