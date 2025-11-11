Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251111/lavrov-864417763.html
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям - 11.11.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:25+0300
2025-11-11T16:25+0300
политика
общество
россия
рф
сергей лавров
владимир путин
мид
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли рассматривать вопрос об их возобновлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я хочу разъяснить что то, что поручил президент, это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям, а поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
https://1prime.ru/20251109/peskov-864352617.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, сергей лавров, владимир путин, мид, совбез
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД, Совбез
16:25 11.11.2025
 
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям

Лавров: Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а попросил провести анализ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли рассматривать вопрос об их возобновлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу разъяснить что то, что поручил президент, это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям, а поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Дмитрий Песков
Испытания "Буревестника" и "Посейдона" не являются ядерными, заявил Песков
9 ноября, 14:20
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФСергей ЛавровВладимир ПутинМИДСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала