Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли рассматривать вопрос об их возобновлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я хочу разъяснить что то, что поручил президент, это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям, а поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.

