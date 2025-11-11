https://1prime.ru/20251111/lavrov-864417763.html
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
2025-11-11T16:25+0300
политика
общество
россия
рф
сергей лавров
владимир путин
мид
совбез
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли рассматривать вопрос об их возобновлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я хочу разъяснить что то, что поручил президент, это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям, а поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
