Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251111/lavrov-864418365.html
Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании
Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании - 11.11.2025, ПРАЙМ
Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:47+0300
2025-11-11T16:47+0300
политика
мировая экономика
сша
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа. "Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего, британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, это позор", - сказал он. В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
https://1prime.ru/20251111/lavrov-864417763.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_347dbdd88a9f27a0092fbf9a3d01658b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, великобритания
Политика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:47 11.11.2025
 
Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании

Лавров обвинил Лондон и британские СМИ в развязанной информационной кампании

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа.
"Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего, британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, это позор", - сказал он.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
16:25
 
ПолитикаМировая экономикаСШАДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала