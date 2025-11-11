https://1prime.ru/20251111/lavrov-864418365.html

Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании

Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании - 11.11.2025, ПРАЙМ

Лавров обвинил Лондон в развязанной информационной кампании

11.11.2025

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа. "Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего, британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, это позор", - сказал он. В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".

