На Украине заявили о невозможности равномерно распределить электроэнергию - 11.11.2025
На Украине заявили о невозможности равномерно распределить электроэнергию
2025-11-11T00:44+0300
2025-11-11T00:44+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Равномерное распределение электроэнергии на Украине невозможно из-за повреждения сетей между востоком и западом страны, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По словам Омельченко, ситуация в энергосистеме страны остается сложной, так как повреждены не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии. "Мы имеем здесь такой двойной эффект: с одной стороны, дефицит мощности на востоке Украины, с другой стороны - невозможность передать электрическую энергию с запада Украины на восток из-за того, что повреждены подстанции системы передачи", - приводит слова Омельченко украинский телеканал Еspreso. Он уточнил, что именно из-за разрушенных электрических подстанций невозможно равномерно распределить электроэнергию по всей стране. Даже увеличение импорта электричества из Европы, по его мнению, не улучшит ситуацию в областях, пока не отремонтируют подстанции и линии электропередачи. Омельченко убежден, что именно по этой причине "справедливые графики" подачи электроэнергии для всех областей технически невозможны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
