Россия и Казахстан будут наращивать взаимодействие по экспортному контролю
Россия и Казахстан будут наращивать взаимодействие по экспортному контролю
2025-11-12T18:01+0300
2025-11-12T18:01+0300
2025-11-12T18:01+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут последовательно наращивать взаимодействие в сфере экспортного контроля. Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут последовательно наращивать взаимодействие в сфере экспортного контроля, руководствуясь задачей по достижению оптимального баланса между развитием международной торговли и мерами, направленными на поддержание мира и безопасности", - говорится в документе.
