Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/kompanii-864463169.html
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T14:39+0300
2025-11-12T14:39+0300
технологии
россия
бизнес
рф
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861903289_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_0a7b8708a957d298e2dfb6c77f580bc6.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно воспользовались. "Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе, для информационно-технологической отрасли и новые возможности, которыми ее представители, кстати, успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты". Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.
https://1prime.ru/20251112/investitsii-864461640.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861903289_0:0:2661:1996_1920x0_80_0_0_bfee6dea637654408f35cdb4a116cf71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес, рф, москва, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
14:39 12.11.2025
 
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России

Мишустин: уход зарубежных компаний из России открыл для ИТ-отрасли окно возможностей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно воспользовались.
"Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе, для информационно-технологической отрасли и новые возможности, которыми ее представители, кстати, успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал об инвестициях в ИТ-отрасль
14:27
 
ТехнологииРОССИЯБизнесРФМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала