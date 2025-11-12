https://1prime.ru/20251112/kompanii-864463169.html
Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России
2025-11-12T14:39+0300
2025-11-12T14:39+0300
2025-11-12T14:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861903289_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_0a7b8708a957d298e2dfb6c77f580bc6.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно воспользовались. "Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе, для информационно-технологической отрасли и новые возможности, которыми ее представители, кстати, успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты". Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.
