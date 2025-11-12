https://1prime.ru/20251112/kompanii-864463169.html

Мишустин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно воспользовались. "Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе, для информационно-технологической отрасли и новые возможности, которыми ее представители, кстати, успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты". Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.

