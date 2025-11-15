https://1prime.ru/20251115/gosduma-864553634.html

В Госдуме рассказали о штрафах за лысую зимнюю резину

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Департамент транспорта Москвы в среду предупредил, что автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в столице на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей. Депутат рассказал, что правила использования зимней резины прописаны в техническом регламенте Таможенного союза. В нем есть четкие требования к шинам и колесам: к размерности, к максимально допустимой скорости, к максимальной массе, приходящейся на шину. "Там указаны критерии непригодности к эксплуатации. Зимняя шина (с маркировкой 3PMSF - "снежинка") считается непригодной при остаточной глубине рисунка протектора не более четырех миллиметров. Точно такой же показатель закреплен в ПДД РФ. Сотрудник ГАИ имеет право измерить остаточную глубину и при нарушении может либо предупредить автовладельца, либо наложить штраф в размере 500 рублей", - сказал он. По словам парламентария, лысая резина увеличивает риск плохого сцепления на мокром асфальте, аквапланирования, пробуксовок и потери управляемости на высокой скорости. "Напомню, правила существуют в первую очередь для безопасности вас и ваших близких, а также для нашей общей безопасности на российских дорогах. Поэтому советую отнестись к этим требованиям со всей ответственностью", - заключил Федяев.

