В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран

В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран

2025-11-15

2025-11-15T07:45+0300

2025-11-15T07:53+0300

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские и итальянские бизнесы продолжают диалог и сближение в различных экономических сферах, вопреки санкциям Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси. "Ключевые секторы, в которых существуют возможности для сотрудничества, не изменились: от энергетики до логистики, от цифровых технологий до агропромышленного комплекса. Некоторые из этих секторов являются сложными и подвержены санкциям, но они по-прежнему остаются теми, которые в некотором смысле сближают нас", - заявил он. Скалси также отметил, что бизнесы обеих стран продолжают искать пути сотрудничества друг с другом, адаптируясь к новым условиям на мировой арене. "Условия изменились, но желание диалога остается. Итальянские и российские компании продолжают искать друг друга, возможно, с помощью новых инструментов и с большей осторожностью", - добавил он. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

