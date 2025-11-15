Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/italo-rossijskaja-864556936.html
В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран
В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран - 15.11.2025, ПРАЙМ
В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран
Российские и итальянские бизнесы продолжают диалог и сближение в различных экономических сферах, вопреки санкциям Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T07:45+0300
2025-11-15T07:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
рф
москва
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864556936.jpg?1763182383
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские и итальянские бизнесы продолжают диалог и сближение в различных экономических сферах, вопреки санкциям Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси. "Ключевые секторы, в которых существуют возможности для сотрудничества, не изменились: от энергетики до логистики, от цифровых технологий до агропромышленного комплекса. Некоторые из этих секторов являются сложными и подвержены санкциям, но они по-прежнему остаются теми, которые в некотором смысле сближают нас", - заявил он. Скалси также отметил, что бизнесы обеих стран продолжают искать пути сотрудничества друг с другом, адаптируясь к новым условиям на мировой арене. "Условия изменились, но желание диалога остается. Итальянские и российские компании продолжают искать друг друга, возможно, с помощью новых инструментов и с большей осторожностью", - добавил он. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, рф, москва, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
07:45 15.11.2025 (обновлено: 07:53 15.11.2025)
 
В Итало-российской торговой палате рассказали о бизнес-диалоге стран

Скалси: бизнесы России и Италии продолжают диалог и сближение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские и итальянские бизнесы продолжают диалог и сближение в различных экономических сферах, вопреки санкциям Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси.
"Ключевые секторы, в которых существуют возможности для сотрудничества, не изменились: от энергетики до логистики, от цифровых технологий до агропромышленного комплекса. Некоторые из этих секторов являются сложными и подвержены санкциям, но они по-прежнему остаются теми, которые в некотором смысле сближают нас", - заявил он.
Скалси также отметил, что бизнесы обеих стран продолжают искать пути сотрудничества друг с другом, адаптируясь к новым условиям на мировой арене.
"Условия изменились, но желание диалога остается. Итальянские и российские компании продолжают искать друг друга, возможно, с помощью новых инструментов и с большей осторожностью", - добавил он.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДРФМОСКВАКая КалласВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала