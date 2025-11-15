https://1prime.ru/20251115/moskva-864555118.html
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой
бизнес
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Ethiopian Airlines не доведет частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к предстоящему декабрю, рассказал РИА Новости менеджер авиакомпании по РФ и СНГ Милкьяс Асмамау.
По планам, которыми с РИА Новости делились в авиакомпании в марте, к июлю предполагалось достичь пяти рейсов в неделю по этому направлению, а к декабрю - семи в неделю.
"Ethiopian Airlines не увеличит число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к декабрю 2025 года", - сказал Асмамау РИА Новости.
Из его слов следует, что информацию о дате запуска дополнительных перелетов между столицами можно ожидать позже.
