Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой

Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Ethiopian Airlines не доведет частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к предстоящему декабрю, рассказал РИА Новости менеджер авиакомпании по РФ и СНГ Милкьяс Асмамау. По планам, которыми с РИА Новости делились в авиакомпании в марте, к июлю предполагалось достичь пяти рейсов в неделю по этому направлению, а к декабрю - семи в неделю. "Ethiopian Airlines не увеличит число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к декабрю 2025 года", - сказал Асмамау РИА Новости. Из его слов следует, что информацию о дате запуска дополнительных перелетов между столицами можно ожидать позже.

