Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/moskva-864555118.html
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой - 15.11.2025, ПРАЙМ
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой
Ethiopian Airlines не доведет частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к предстоящему декабрю, рассказал РИА Новости менеджер авиакомпании... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T06:17+0300
2025-11-15T06:17+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864555118.jpg?1763176662
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Ethiopian Airlines не доведет частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к предстоящему декабрю, рассказал РИА Новости менеджер авиакомпании по РФ и СНГ Милкьяс Асмамау. По планам, которыми с РИА Новости делились в авиакомпании в марте, к июлю предполагалось достичь пяти рейсов в неделю по этому направлению, а к декабрю - семи в неделю. "Ethiopian Airlines не увеличит число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к декабрю 2025 года", - сказал Асмамау РИА Новости. Из его слов следует, что информацию о дате запуска дополнительных перелетов между столицами можно ожидать позже.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
06:17 15.11.2025
 
Ethiopian Airlines не увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой

Ethiopian Airlines не увеличит число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Ethiopian Airlines не доведет частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к предстоящему декабрю, рассказал РИА Новости менеджер авиакомпании по РФ и СНГ Милкьяс Асмамау.
По планам, которыми с РИА Новости делились в авиакомпании в марте, к июлю предполагалось достичь пяти рейсов в неделю по этому направлению, а к декабрю - семи в неделю.
"Ethiopian Airlines не увеличит число рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до семи в неделю к декабрю 2025 года", - сказал Асмамау РИА Новости.
Из его слов следует, что информацию о дате запуска дополнительных перелетов между столицами можно ожидать позже.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала