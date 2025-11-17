Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп - 17.11.2025, ПРАЙМ
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп
Добавлен бэкграунд (после 2 абзаца) ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Мы можем добавить в формулу Иран", - заявил Трамп журналистам, говоря о законопроекте, ранее внесенном в конгресс. Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
03:38 17.11.2025
 
США могут ввести запрет на сотрудничество с Ираном, заявил Трамп

Добавлен бэкграунд (после 2 абзаца)
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы можем добавить в формулу Иран", - заявил Трамп журналистам, говоря о законопроекте, ранее внесенном в конгресс.
Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
