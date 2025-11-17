Экс-глава банка Японии назвал необходимую сумму для поддержки экономики
Катаока: Япония должна выделить 149 миллиардов долларов на поддержку экономики
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Бывший член правления банка Японии, входящий в правительственную панель страны, Госи Катаока считает, что сумма пакета мер по поддержке японской экономики должна составить около 149 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер, взявшее у него интервью.
Ранее газета "Никкэй" писала, что правительство Японии согласовывает пакет мер по поддержке экономики на сумму более 17 триллионов иен (около 110 млрд долларов). В пакете мер предусмотрены инвестиции в стратегические отрасли, включая ИИ, полупроводники, судостроение и космический сектор. Как ожидается, кабинет министров утвердит новый пакет на поддержку экономики 21 ноября.
"Госи Катаока заявил..., что Япония должна составить пакет мер стимулирования на сумму около 149 миллиардов долларов, чтобы поддержать экономику, ослабленную пошлинами США и слабым потреблением", - говорится в сообщении агентства.
По словам Катаоки, экономика Японии вряд ли сильно восстановится после сокращения в третьем квартале, так как потребление и капиталовложения остаются слабыми, автомобильные компании испытывают негативные последствия американских пошлин, а экономическая неопределенность в США осложняет прогнозы по экспортам.
В сентябре американский президент Дональд Трамп подписал указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США.